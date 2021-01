Due squadre al lavoro un po’ in tutta la città e un elenco lungo due pagine di strade su cui intervenire urgentemente: questo il bilancio di un lungo periodo di maltempo, dalla neve, al ghiaccio alla pioggia battente. “I nostri addetti stanno lavorando senza sosta, ma devono fare i conti con le avverse condizioni meteorologiche” spiega l’ingegner Marco Pagliarini, dirigente Aem.

“Ieri siamo intervenuti in piazza Duomo e in tutte le altre zone in cui vi sono pavimentazioni di pregio, mentre ora abbiamo un problema in tangenziale, dove abbiamo dovuto chiudere una corsia a causa di una situazione più grave, che richiederà prossimamente un intervento di fresatura”.

La situazione è precipitata nel tardo pomeriggio di lunedì, quando un auto è finita dentro una di queste buche ormai molto estese. L’area è stata quindi transennata, ma per mettere in atto un intervento almeno parziale si dovrà aspettare che smetta di piovere. L’acqua, infatti, va a scavare dove si è appena riparato. “Una situazione simile si è verificata anche in via Bergamo, ma un po’ tutte le strade denotano problemi” continua Pagliarini. “Per poter fare degli interventi più risolutivi, dovremo aspettare primavera”.

Laura Bosio e Mauro Maffezzoni