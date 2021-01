Sono aperte le iscrizioni alle 9 scuole dell’infanzia comunali, un momento importante peri genitori ai quali l’Amministrazione Comunale ha volutamente comunque offrire, considerata la perdurante emergenza sanitaria, la possibilità di un open day online che si terrà sabato 9 gennaio per visitare, in forma virtuale, le strutture e per avere informazioni sulla organizzazione della giornata scolastica.

Nel frattempo, la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, ha oggi approvato l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa che riguarda sia gli asili nido che le scuole dell’infanzia in una logica di continuità del sistema dedicato agli 0 /6 anni.

Questo documento, che costituisce la carta d’identità delle scuole e dei servizi educativi comunali, sarà pubblicato sul sito del Comune ed è importante che le famiglie ne prendano visione perché vi potranno trovare tutte le informazioni che caratterizzano dal punto di vista didattico ed educativo l’offerta formativa che riguarda il sistema 0/6 anni.

I genitori vi troveranno, ad esempio, informazioni sui laboratori proposti: il Corpo intelligente per nidi e scuole infanzia, Agire la matematica per le scuole dell’infanzia destinato a sviluppare le capacità logico – matematiche, Scienzazioni per un approccio all’agire scientifico a partire dal nido, Mani che pensano per nido e scuole infanzia per sviluppare l’agire creativo, Il laboratorio prima di leggere e scrivere per i bambini delle sezioni infanzia di 4 e 5 anni e, per la scuola infanzia, Il laboratorio di inglese.

Per le scuole infanzia vengono proposti inoltre percorsi di educazione alla cittadinanza in quanto, per diventare buoni cittadini, è necessario iniziare un’attività didattica in tal senso sin da piccoli. E’ inoltre previsto l’insegnamento della religione cattolica realizzato secondo le indicazioni della vigente normativa.

“L’aggiornamento del Piano è un’occasione per condividere un lavoro educativo importantissimo e per ringraziare la pedagogista, le insegnanti e tutti gli operatori del Servizio Politiche Educative che, nella difficile fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, si adoperano quotidianamente e costantemente per il benessere e la crescita dei cittadini di domani” ha detto l’assessore Maura Ruggeri.