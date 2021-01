Sono 67 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 20.331. L’indice di contagio è al 13,7%. 2.799 i casi in Lombardia, di cui 98 debolmente positivi. Salgono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 473, mentre scendono di 61 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.363 ricoverati. I decessi sono 34. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 753 contagi, di cui 284 in città, Bergamo 121, Brescia 455, Como 288, Lecco 78, Lodi 19, Mantova 125, Monza e Brianza 159, Pavia 103, Sondrio 17 e Varese con 566. I guariti/dimessi sono 1.214. In Italia i nuovi casi sono 18.020, i morti 414. Oggi sono stati effettuati 121.275 tamponi. Il tasso di positività risale al 14,9%. I ricoveri crescono di 117 unità, a quota 23.291, le terapie intensive di 16, a quota 2.587.