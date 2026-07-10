Bertolaso: “Assistenza potenziata e ospedali pronti ad affrontare i picchi di accesso”

Una rete sanitaria più forte sul territorio, un monitoraggio costante dei Pronto soccorso e interventi mirati a tutela delle persone più fragili. È questo il piano predisposto da Regione Lombardia per affrontare le ondate di calore e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza durante i mesi estivi.

La Direzione generale Welfare ha trasmesso a Ats, Asst, Irccs e Areu le indicazioni operative che prevedono l’attivazione di ‘Cold Spot’ collegati ai Pronto soccorso, il rafforzamento della disponibilità di posti letto ospedalieri, il monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso e l’attivazione di ricoveri di sollievo nelle Rsa per le persone fragili.

I Cold Spot, ospitati preferibilmente presso le Case della Comunità, offriranno ambienti climatizzati, personale sanitario dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature, contribuendo a intercettare i casi meno complessi e a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso.

Parallelamente, le aziende sanitarie garantiranno un costante aggiornamento della disponibilità dei posti letto e un coordinamento quotidiano con Regione Lombardia e Areu per assicurare una gestione tempestiva delle situazioni di maggiore pressione.

“Ats e Asst, inoltre – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – rafforzeranno il contatto diretto con le persone più vulnerabili, favorendo l’accesso ai servizi territoriali e ai ricoveri temporanei di sollievo quando necessario. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali, ma una condizione con cui il sistema sanitario deve confrontarsi ogni estate. Le alte temperature, soprattutto se perdurano per molti giorni, possono determinare un rapido aumento della domanda di assistenza e per questo abbiamo definito un modello organizzativo che coinvolge l’intera rete sanitaria regionale, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei cittadini e gestire in modo appropriato ogni livello di assistenza, evitando che situazioni affrontabili sul territorio si trasformino in accessi impropri ai Pronto soccorso”.

“Le aziende sanitarie – continua l’assessore – devono rafforzare il monitoraggio dei posti letto, garantire un confronto quotidiano con Regione Lombardia e Areu, attivare i ‘Cold Spot’ come primo punto di assistenza dedicato agli effetti del caldo e individuare precocemente le persone più fragili, anche attraverso il ricorso ai ricoveri temporanei di sollievo. Abbiamo inoltre dato indicazione alle Ats di effettuare controlli puntuali sulla situazione dei Pronto soccorso, verificando costantemente l’andamento degli accessi, i livelli di pressione assistenziale e le eventuali criticità, così da consentire interventi tempestivi”.

“Ho personalmente ribadito – aggiunge l’assessore – il ruolo di Areu come torre di controllo della rete regionale dell’emergenza-urgenza, con il compito di coordinare la gestione e la distribuzione dei casi urgenti tra le strutture ospedaliere, evitando che ogni singolo ospedale debba ricercare autonomamente soluzioni nei momenti di maggiore afflusso e garantendo invece una risposta integrata dell’intero sistema. Sul territorio, i Cold Spot consentiranno di prendere in carico i pazienti che non necessitano dell’ospedale, offrendo una risposta sanitaria qualificata”.

“Insieme alla gestione dinamica dei posti letto e al monitoraggio costante dei Pronto soccorso – conclude Bertolaso – queste misure ci permetteranno di intervenire tempestivamente dove sarà necessario, migliorando la presa in carico dei cittadini e preservando l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza durante tutto il periodo estivo. Il nostro obiettivo è garantire cure appropriate, proteggere le persone più fragili e assicurare che il sistema sanitario lombardo continui a rispondere con efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.”

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