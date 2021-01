Tesseramento della Lega in lievissimo calo rispetto al 2019. Nel 2020 sono 371 i rinnovi dei sostenitori rispetto ai 390 del 2019 a livello provinciale, mentre il numero di tesseramento dei militanti si mantiene stabile a 86. Tra questi, hanno rinnovato la tessera tutti i consiglieri comunali, dunque non ci sono state fuoriuscite. C’è dunque una stabilità e i dati, come spiegato da Alessandro Fanti responsabile del tesseramento provinciale, sono confortanti se si pensa alle devastanti e oggettive difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Dunque la Lega Salvini premier conferma un buono stato di salute politica sul territorio attraverso una soddisfacente campagna tesseramenti che ha visto comunque organizzare pochi gazebo per il rinnovo delle tessere a causa del Covid. Il comune con più tesserati è Cremona con 135, seguono Casalmaggiore con 70, Soresina con 45, Soncino con 44 Pizzighettone con 35, Robecco d’Oglio con 20, Genivolta con 12 e Castelleone con 10 .

Silvia Galli