A Castelleone è intervenuto il personale del del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona, con l’ausilio dei carabinieri della locale Stazione, che ha provveduto al controllo di un’attività commerciale, gestita da due cittadini cinesi. L’attività ha permesso di riscontrare varie irregolarità, tra le quali anche quella relativa all’obbligo di sgombero delle uscite di emergenza. I titolari, una donna 66enne ed un uomo 22enne, sono dunque stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona, per due violazioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro che prevedono ammende fino 7.000 euro. E’ stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa di 3.000 euro per non aver ottemperato a specifici adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.