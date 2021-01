Ancora problemi ai semafori cittadini. Questa mattina risulta fuori uso il gruppo semaforico di via Riglio – via della Conca, che regola il transito sul ponte sopra il canale navigabile. I semafori erano stati installati a seguito dell’attivazione del senso unico, per la realizzazione della pista ciclabile che rientra nel circuito nazionale ‘Vento’.

Il mancato funzionamento dei semafori rappresenta un grave problema di sicurezza in quanto non c’è visibilità da un lato all’altro del ponte. Unica alternativa per chi proviene dalla città: svoltare in via della Conca, dove almeno la visuale è libera, attraversare l’area portuale e sbucare in via Acquaviva.