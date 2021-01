Lieve discesa di nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona, 72, per un numero di tamponi di 28.645. L’indice di contagio si è alzato di 2 punti, arrivando al 9%. 2.587 i casi in Lombardia, di cui 114 debolmente positivi. Salgono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 468, mentre scendono di 37 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.614 ricoverati. I decessi sono saliti a 72. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 638 contagi, di cui 275 in città, Bergamo 109, Brescia 365, Como 213, Lecco 95, Lodi 45, Mantova 212, Monza e Brianza 124, Pavia 232, Sondrio 97 e Varese con 315. I guariti/dimessi sono 1.378. In Italia sono 15.774 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 507. Ieri i positivi erano stati 14.242, i morti 616. Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19: sono esattamente 80.326.