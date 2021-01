Nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio, sono stati attuati specifici servizi di controllo del territorio, allo scopo di verificare il rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del Covid 19, in particolar modo da parte dei titolari di pubblici esercizi e dei relativi avventori, con l’impiego coordinato da parte del Questore di Cremona, dott.ssa Carla Melloni, di tutte le Forze di Polizia della Provincia.

Nel pomeriggio, gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno riscontrato da parte degli avventori di due bar di Cremona il mancato rispetto della prescrizione che vieta la consumazione sul posto, o nelle immediate adiacenze del locale, delle bevande acquistate per asporto, motivo per il quale sono state elevate, rispettivamente, 1 e 6 contravvenzioni, per l’importo di 400 euro ciascuna.

Dalla Questura si precisa che in nessun caso è emersa responsabilità del titolare del locale nella violazione commessa dal cliente. Allo stesso modo, non sono state riscontrate violazioni da parte di pubblici esercenti riconducibili all’iniziativa di contestazione a livello nazionale #IO APRO 1501.

Inoltre, sempre nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Crema ha sanzionato 5 persone perché avevano violato la normativa anticovid, essendosi spostati al di fuori dei comuni di residenza senza giustificato motivo.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, alla luce delle nuove restrizioni introdotte con il DPCM del 14 gennaio in vigore da oggi.