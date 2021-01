Scendono a 38 i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 35.317. L’indice di contagio si è abbassato ancora, arrivando al 6%. 2.134 i casi in Lombardia, di cui 156 debolmente positivi.

Scendono di 12 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 454, mentre i ricoveri ordinari salgono a 3.664 (+63). I decessi sono stati 78.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 729 contagi, di cui 365 in città, Bergamo 82, Brescia 320, Como 165, Lecco 44, Lodi 42, Mantova 171, Monza e Brianza 103, Pavia 143, Sondrio 67 e Varese con 179. I guariti/dimessi sono 1.212.