Cremona si prepara a tornare zona rossa. Grido d’allarme dei commercianti che parlano di disastro per gli affari e di mazzata inaspettata. Nuove restrizioni per i baristi: “Ci tolgono l’orario in cui avevamo più lavoro”. Ma a protestare sono anche gli altri esercenti: dai banchi del mercato alle enoteche, passando per ristoranti e negozi.



Servizio di Simone Arrighi