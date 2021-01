Il Soroptimist International d’Italia promuove la partecipazione gratuita di giovani donne selezionate dai singoli Club italiani al corso di formazione ‘Leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva’, realizzato con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.

L’iniziativa è rivolta a donne in possesso dei seguenti requisiti: età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 28 febbraio 2021), con laurea specialistica o magistrale, conoscenza della lingua inglese e residenza negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia (per il Club di Cremona area cremonese).

Inclusione e innovazione si presentano, oggi più che mai, come le parole chiave in una società disorientata dal fenomeno imprevisto e inaspettato della pandemia, che ha sconvolto certezze e posto interrogativi su tempi e modi di ritorno ad una normalità di cui non si conoscono le regole e le caratteristiche.

In questo contesto, parlare di leadership al femminile deve partire da una una nuova consapevolezza che tenga conto degli obiettivi globali dell’Agenda ONU per il 2030 e anche della lezione fondamentale che la pandemia ha impartito: nessuno vince da solo. Da qui, la riflessione sul significato di leadership, sul valore del significato di “genere” abbinato a quello di leadership e di una visione del mondo e del futuro in cui identità di genere sia una conquista e un arricchimento per tutta la società.

Il progetto messo a punto dal Soroptimist International d’Italia con SDA Bocconi parte da questo: responsabilità, consapevolezza e coraggio come elementi strutturali per un nuovo modello di leadership, in grado di integrare le attitudini e le competenze del femminile verso prospettive nuove e modi diversi di affrontare e risolvere i problemi.

Il corso sarà svolto da docenti della Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Alle lezioni di inquadramento teorico e di sintesi saranno affiancati l’analisi e la discussione di case histories e di incidents, la proiezione di filmati, il role-modeling e le testimonianze.

Il percorso formativo si articola in tre giornate che si terranno rispettivamente nei periodi:

– I edizione: 26-28 maggio 2021

– II edizione: 14-16 giugno 2021

– III edizione: 23-25 giugno 2021

Le lezioni di svolgeranno indicativamente con il seguente orario: primo e secondo giorno: 9.30 – 17.30; terzo giorno 9,30-14.

La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via F. Bocconi 8 – 20136 Milano.

Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi. Tale indicazione non è comunque in nessun modo vincolante e impegnativa per il Soroptimist International d’Italia.

Le interessate dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta su apposito modulo reperibile sul sito www.soroptimist.it sezione bandi alla Presidente del Soroptimist Club di Cremona Monica Poli – piazza Roma 2 – 26100 Cremona entro il 28 febbraio 2021.

Un’apposita Commissione territoriale procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla individuazione di una terna di candidate che poi verrà trasmessa alla Commissione nazionale che stilerà la graduatoria generale.

Il Soroptimist Club di Cremona (rif. Monica Poli – soroptimist.cremona@gmail.com) è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.