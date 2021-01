Il palinsesto di Cremona 1 – da domani, 20 gennaio – si arricchisce di un nuovo programma, ‘Sviluppo & Territorio’. Lo spazio di approfondimento, ideato e condotto dal direttore della nostra testata, Guido Lombardi, sarà dedicato principalmente ai temi dell’economia cremonese. Si parlerà quindi di imprese, infrastrutture, innovazione, tecnologia, università, start up.

L’obiettivo è raccontare la realtà economica della provincia di Cremona (da Crema al Casalasco) per aprire ed alimentare un dibattito sui grandi temi che riguardano il territorio. Interlocutori privilegiati saranno le associazioni di categoria, i sindacati, le aziende, le università e anche i rappresentanti delle istituzioni.

Il programma sarà diviso in tre parti: nella prima verrà affrontato un tema specifico attraverso un dibattito che prevede due ospiti in studio moderati dal conduttore; nella seconda parte verrà effettuato un reportage collegato al tema affrontato in studio o una visita all’interno di un’azienda; nella terza parte il direttore intervisterà “a tu per tu” un imprenditore o un rappresentante del mondo politico ed economico del territorio o anche nazionale.

Il programma sarà quindicinale, in onda il mercoledì sera alle ore 21. Nella puntata di domani sera si parlerà di green economy, con Claudio Sanna, amministratore delegato di Lgh, e con il professor Davide Galli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Spazio poi ad un focus sull’azienda Saviola di Viadana, specializzata in economia circolare nel settore del legno, ed infine al colloquio con Francesco Buzzella, presidente dell’Associazione Industriali di Cremona.