Ha aperto tre giorni fa, lunedì 18 gennaio, il bando denominato ‘Axel’ che mette a disposizione degli Enti locali 20 milioni di euro per aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l’autoconsumo della stessa. In provincia di Cremona sono già state presentate 61 domande, di cui 47 provenienti da piccoli Comuni. In totale, in Lombardia sono 611 le richieste presentate, di cui 472 da piccoli Comuni.

“Con questa misura innovativa – commenta Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni – abbiamo l’obiettivo di incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo dell’energia elettrica a servizio di utenze pubbliche, al fine di un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali, associati inoltre a interventi di autoefficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”.

Settori quindi aggiunge: ”Da parte degli Enti locali si otterrà una conseguente diminuzione del prelievo di energia elettrica da rete e una diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. Un percorso inedito per le amministrazioni locali che saranno capaci di coniugare interessi economici a quelli ambientali e daranno un contributo fattivo allo sviluppo sostenibile dei nostri straordinari territori. Non solo efficientamento energetico, quindi, ma anche riduzione dei costi per i Comuni”.

“C’è tempo fino al 19 marzo 2021 – conclude l’assessore – per presentare le domande per questa misura così richiesta e attesa dal territorio”.