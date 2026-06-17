Polizia, commemorati gli agenti caduti nell’adempimento del servizio

Ieri mattina, presso la chiesa di Santa Lucia, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Del Greco, del vice sovrintendente Gianpaolo Peluso, dell’agente scelto Luca Manfredini e dell’appuntato del Corpo delle Guardie della Polizia Stradale Luigi Bolloni, che hanno perso la vita in servizio.

La celebrazione, officiata dal cappellano della polizia don Stefano Peretti, ha rappresentato un intenso momento di raccoglimento e riflessione, nel corso del quale sono stati ricordati il coraggio, il senso del dovere e la dedizione che hanno contraddistinto il servizio dei quattro appartenenti alle forze dell’ordine.

Autorità, colleghi, familiari e cittadini hanno condiviso un momento di profonda partecipazione emotiva, rendendo omaggio a chi ha servito lo Stato con onore fino all’estremo sacrificio. Attraverso la preghiera e il ricordo è stato rinnovato il sentimento di gratitudine verso uomini che hanno dedicato la propria vita alla tutela della sicurezza e della legalità.

La memoria dei Caduti costituisce un patrimonio prezioso per la polizia e per l’intera comunità, un esempio che continua a ispirare le donne e gli uomini impegnati quotidianamente al servizio dei cittadini.

Nel loro ricordo si rinnova l’impegno a custodire e tramandare i valori di lealtà, coraggio e spirito di servizio che hanno incarnato con il loro operato.

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