Scendono a 48 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 34.056. L’indice di contagio è a quota 5,7%. 1.969 i casi in Lombardia, di cui 112 debolmente positivi.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 408, e scendono di 65 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.579 ricoverati. I decessi sono 58.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 472 contagi, di cui 203 in città, Bergamo 111, Brescia 360, Como 141, Lecco 38, Lodi 48, Mantova 158, Monza e Brianza 144, Pavia 140, Sondrio 57 e Varese con 213. I guariti/dimessi sono 1.751.

Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 264.728 i test (molecolari e antigenici) effettuati (2.800 in meno circa rispetto a ieri). Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%). L’incremento dei morti è di 472, che porta il numero complessivo a 84.674. Sono poi 2.390 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto a mercoledì. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.969), seguita da Sicilia (+1.355), Emilia Romagna (+1.347), Veneto (+1.198), Lazio (+1.142), Campania (1.106) e Puglia (1.018). Tutte le altre sono sotto quota mille. Dall’inizio dell’emergenza i contagi sono stati 2.441.854.