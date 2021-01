Tentato furto al “postmat” di Gerre de’ Caprioli. Poco dopo le 19 del 20 gennaio, una banda di malfattori si è introdotta all’interno dei locali della biblioteca comunale di piazza Roma forzando la serratura dell’inferriata esterna.

Per entrare nella banca i ladri hanno frantumato la vetrata protettiva con l’intenzione di asportare lo sportello automatico la cui parte posteriore è inserita nella parete della biblioteca.

Probabilmente qualcuno li ha disturbati, quindi ladri hanno desistito e si sono dileguati. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore.

Le indagini sono proseguite a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Cremona che hanno effettuato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere esterne di video sorveglianza per l’identificazione della banda.

Pur non essendosi registrato alcun ammanco di denaro contante, sono in corso le valutazioni per la quantificazione del danno conseguente all’effrazione, da parte dell’amministrazione comunale.