VOLTIDO – Un grande gregge di pecore, con alcuni asini e ovviamente i cani da pastore al seguito, ha animato la mattinata di sabato a Voltido. Il gregge giungeva da Cà dè Soresini e, passando da via Roma, è poi arrivato davanti al comune del piccolo paese casalasco, in via della Libertà. Chiaramente non è la prima volta che situazioni come questa si verificano in zone di campagna e nella Bassa Padana, ma le dimensioni di questo gregge – e il fatto che lo stesso sia passato proprio dal centro, appunto davanti al municipio – hanno colpito diversi residenti di Voltido e anche il sindaco Giorgio Borghetti, pronto ad immortalare con questo video che vi mostriamo il curioso, affollato e chiassoso passaggio.

G.G.