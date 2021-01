Sono 71 i nuovi positivi al Covid-19 in territorio cremonese, mentre 1.375 sono quelli in Lombardia, a fronte di 23.182 tamponi effettuati (indice di positività al 5,9%). Ancora crescono i ricoverati in terapia intensiva, che salgono a 405 (+7) a livello regionale, mentre i pazienti in altri reparti sono in calo: -71, per un totale di 3.428. Altre 44 e vittime.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 373 di cui 163 a Milano città;

•Bergamo: 62;

•Brescia: 350;

•Como: 127;

•Cremona: 71;

•Lecco: 50;

•Lodi: 20;

•Mantova: 81;

•Monza e Brianza: 40;

•Pavia: 70;

•Sondrio: 34;

•Varese: 64.