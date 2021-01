Il ponticello sul quale un mezzo pesante carico di balle di paglia stava transitando ha ceduto, e l’autista, un uomo di 60 anni, è rimasto ferito. E’ successo verso le 11,30 a Soncino in via Villanuova. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale a Cremona in codice giallo. Parte del carico è finito nel fosso sottostante. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Orzinuovi e il personale medico del 118, oltre ai carabinieri di Soncino.