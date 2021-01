“Un’inaugurazione dell’anno giudiziario anomala, ancora pesantemente condizionata dall’epidemia che ha stravolto le nostre vite da ormai quasi un anno, che ha messo in dubbio e cancellato abitudini e stabilità economica, che ha cambiato il modo di lavorare dei magistrati, del personale, degli ufficiali giudiziari, degli avvocati”.

Lo ha detto questa mattina a Brescia il presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli durante la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Quest’anno, proprio per il rispetto delle norme anticovid, alle altre province del Distretto, che oltre a Brescia comprende i territori di Cremona, Mantova e Bergamo, è stata data la possibilità di collegarsi, presso i rispettivi tribunali, con il pala giustizia di Brescia per seguire in diretta la cerimonia.

“Abbiamo dovuto inventarci rigorose cautele sanitarie”, ha detto il presidente Castelli nella sua relazione, “valorizzare gli accessi e il lavoro da remoto, mettendoci nelle condizioni di garantire attività e servizio. L’epidemia ha messo a nudo ci ha costretto a sperimentare nuovi istituti, come le udienze da remoto e le comunicazioni via Pec che si sono rivelate di grande interesse e tali da poter diventare preziose indicazioni per il futuro”.

Durante la cerimonia di inaugurazione ha preso la parola anche il nuovo procuratore generale Guido Rispoli, al suo primo anno giudiziario a Brescia.

Nella sua relazione, Rispoli ha tracciato l’andamento dei reati nel distretto, focalizzando l’attenzione sulle indagini inerenti l’evento Covid, a Cremona per esempio l’inchiesta, attualmente a carico di ignoti, per epidemia colposa con riferimento a nove Rsa del territorio.

“Indagine”, ha detto Rispoli, “in pieno sviluppo e che ha comportato un’imponente attivita’ di acquisizione documentale e di materiale informatico”.

Sara Pizzorni