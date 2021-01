Una tragedia, quella che si è consumata nella mattinata di sabato all’aeroporto Migliaro, dove un paracadutista di 35 anni di Lecco, Marco Pietro Rossi, è morto in seguito ad una violenta caduta al suolo durante la fase di atterraggio.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, con ambulanza e auto medica. Gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, e per lui non c’è stato nulla da fare: è spirato poco dopo. Sulla vicenda sta indagando la Questura di Cremona.

Una caduta accidentale, dovuta all’errore umano, come spiegano i colleghi presenti sul posto. Sembra che durante la discesa, l’uomo, un professionista con alle spalle più di 3.000 lanci, abbia virato troppo vicino al suolo, impattando con estrema violenza.

Grande lo sgomento degli altri paracadutisti presenti sul posto: “Si lanciava spesso insieme a noi ed era un professionista di grande esperienza” raccontano, con gli occhi rigati di lacrime, per una vita che si è spenta troppo presto.

Grande anche la disperazione dei molti appassionati del settore, che numerosi hanno scritto messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook, su cui Marco appare ritratto in moltissime foto, molte delle quali in volo. Era anche un grande appassionato di riprese e foto aeree.

Laura Bosio – Sara Pizzorni