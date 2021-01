Il Milling hub dell’azienda Ocrim è in via di completamento. Per la messa in funzione, si parla dell’avvio a marzo del primo dei due molini che rappresentano la prima tranche di interventi per realizzare quello che diventerà il polo della farina. Praticamente terminati i lavori sulle facciate, così come i silos per il contenimento del grano e le macchine già trasportate nei nuovi spazi in via Riglio. A livello urbanistico, previsti nuovi ingressi e un nuovo piazzale. Il video servizio di Simone Bacchetta.