Sono 52 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Cremona. Si tratta del terzo dato più basso in Regione, dove sono stati accertati 1.438 nuovi casi Covid su 24.494 tamponi effettuati. L’indice di positività è dunque del 5,8%.

In generale, in Lombardia, nelle ultme 24 ore sono stati acclarato 24 decessi e si registra anche un aumento dei ricoverati (+49), mentre calano quelli in terapia intensiva (-15). 478, invece, i nuovi guariti o dimessi.

In Italia, nelle ultime 24 ore sono stati 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia: sale al 5,3%,, il tasso di positività (ieri era al 4%). I tamponi totali (molecolari e antigenici), infatti, sono stati 213.364 . 237 le vittime sul suolo nazionale.