Obbligo di comunicazione ad ATS Val Padana e tampone di controllo per chi fa il proprio ingresso in Italia da sette Paesi europei. Si tratta di Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia. I residenti nelle provincie di Cremona e Mantova che arrivano da questi Stati, infatti, dovranno dare immediatamente comunicazione all’ATS, registrandosi sul sito apposito https://tinyurl.com/yxucq6qw.

L’obbligo vige anche per coloro che sono stati in questi sette Paesi anche meno di 120 ore (5 giorni) per comprovate esigenze lavorative, di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza oppure che transitate da questi paesi (compreso il semplice transito aereoportuale).

Successivamente alla registrazione, le persone verranno contattate da ATS per la prenotazione del tampone come da disposizione ministeriale.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che negli Stati indicati sono state riscontrate varianti inglese e sudafricana di Covid. In attesa di essere contattati da Ats e dell’esito del tampone, i cittadini residenti nelle provincie di Cremona e Mantova rimaranno in isolamento fiduciario.