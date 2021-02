Antonio Davò, orafo e orologiaio dal 1971 e, dal 1974, titolare della gioielleria (prima in via Garibotti e oggi in corso Garibaldi) è uno dei riferimenti più importanti della città per quanto riguarda i preziosi. Oggi a certificare mezzo secolo di legame con la comunità è arrivata anche il riconoscimento della Regione Lombardia.

A consegnare, questa mattina, in Confcommercio, la targa di “attività storica”, è stato il presidente Andrea Badioni.

“Antonio Davò è un esempio prezioso non solo come imprenditore ma anche per il suo impegno in ambito associativo – conferma – Penso, innanzitutto, al lavoro all’interno del Gruppo Orafi, che riunisce i nostri professionisti e quelli della Associazione Artigiani.

Insieme ai colleghi ha contribuito a far ritornare in Cattedrale la Grande Croce dopo aver promosso il suo restauro presso l’Opificio delle Pietre dure di Firenze. Un esempio di quanto la vita delle nostre imprese intersechi quello della vita cittadina.

Ugualmente intenso l’impegno all’interno di un Istituto di credito del nostro territorio. Testimone prezioso dei valori più nobili della nostra categoria ha ottenuto importanti riconoscimenti fino ad essere insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Oggi, nel consegnargli la targa, ho ritrovato intatti entusiasmo e passione. Ecco perché quanto ha saputo realizzare è sprone, per ciascuno, a non arrendersi alle difficoltà. Mai come oggi questo insegnamento è attuale e ci spinge a guardare con maggiore fiducia al futuro”.