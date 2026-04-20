"Capitani Vittoriosi", le storie di imprenditori cremonesi a Castelverde

La Fondazione Luigi Masserini ha rinnovato la promozione del Progetto Editoriale Luigi Masserini Editore attraverso la presentazione del libro “Capitani Vittoriosi – Storie di Imprenditori Cremonesi” scritto dalla Prof.ssa Bianchini Luisella. La Sala Convegni del Centro Culturale Agorà del Comune di Castelverde ha accolto un pubblico incuriosito dal fascino delle storie dei protagonisti. Gli Imprenditori presenti, ricordando i sacrifici e le fatiche caratterizzanti le proprie avventure, hanno fatto emergere il lato commovente di quel fare Impresa che con poco o nulla ha creato realtà territoriali capaci di armonizzare creatività, innovazione e sostenibilità attraverso una visione globale radicata nella tradizione.

Patrizia Alvergna, Antonio Auricchio, Mariapaola Biasio, Lorenzo Dall’Asta, Mostafa El Sherbini, Palmiro Fanti, Maurizio Ferraroni, Gianni Mainardi, Massimo Rivoltini, Paride Spinelli, Aurelio Galletti, Fabio Moreni (attraverso il racconto di Gianluca Arata, Presidente di Fondazione Fabio Moreni Onlus), accompagnano il lettore in un viaggio ricco di forti emozioni, attraverso il racconto delle proprie esperienze, in un percorso di crescita culturale, intellettuale e soprattutto umana. La vita delle persone, l’amore per la famiglia, dietro le Imprese. I rischi. I fallimenti e poi i successi. Perché tutti i Capitani Vittoriosi sono stati anche vinti dalle sofferenze, dalle delusioni. Dalle proprie paure e incertezze. Perché un’Impresa si costruisce con passione, estro, intelligenza, razionalità, visione e lungimiranza.

Passo dopo passo. Ma non deve assolutamente mancare quel pizzico di follia che nelle geniali menti dei grandi artisti sa trasformare idee in concrete realtà. L’evento è stato moderato dalla Dott.ssa Vuoto Cinzia, Vicesindaco del Comune di Castelverde di Cremona, ed è stato aperto con il saluto speciale a Palmiro Fanti da parte della Dott.ssa Locci Graziella, Sindaco di Castelverde, e con gli interventi del Dott. Margotti Sergio, Presidente della Fondazione Luigi Masserini, e dell’autrice Prof.ssa Bianchini Luisella, docente di Economia Aziendale nell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, che ha illustrato la genesi del progetto e riportato alcuni momenti peculiari che hanno accompagnato la raccolta delle interviste nonché la stesura del libro.

A seguire la Prof.ssa Vivian Luisa, Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Luigi Masserini, ha accompagnato gli interventi degli Imprenditori presenti attraverso la lettura di una successione di frasi di personaggi

famosi, che con il loro operato hanno rivoluzionato la Storia, e di stralci di capitoli del libro. L’edizione del libro è stata curata direttamente dalla Fondazione Luigi Masserini che, sin dalla sua nascita, ha

posto al centro della propria missione la promozione della cultura economica e sociale nel territorio cremonese, proseguendo l’impegno cominciato nel 1979 dal Prof. Masserini Luigi con l’istituzione del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi, di cui Fondazione Luigi Masserini è il proseguimento. Attraverso lezioni, stage, concorsi e iniziative rivolte ai Cremonesi e soprattutto agli studenti, ha sempre creduto che il legame tra mondo dell’Impresa, Scuola e Università fosse essenziale per costruire una società più consapevole e capace di analizzare e affrontare le sfide del tempo presente.

L’evento ha quindi rappresentato l’occasione per riflettere sul valore dell’Impresa e il suo contributo alla comunità, portando alla luce storie di coraggio e visione che meritano di essere ascoltate e celebrate.

La stampa è curata da Fantigrafica S.r.l. a supporto dell’iniziativa.

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