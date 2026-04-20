Promozione nell’Arma dei Carabinieri: Gabriele Schiaffini nominato Tenente Colonnello

Un nuovo, significativo traguardo professionale per Gabriele Schiaffini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona, recentemente promosso al grado di Tenente Colonnello. Originario di Brescia, l’Ufficiale vanta un curriculum caratterizzato da importanti esperienze sia sul territorio nazionale sia in teatri operativi esteri.

Laureatosi nel 2004 in Informatica presso l’Università degli Studi di Verona, il neo Tenente Colonnello ha iniziato il servizio nell’Arma dei Carabinieri a Milano, quale Comandante di Plotone del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, incarico grazie al quale ha maturato una corposa esperienza nella conduzione dei servizi di ordine pubblico in occasione di rilevanti manifestazioni di diversa natura, tra cui le operazioni di sicurezza in Val di Susa e quelle connesse con lo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di “Torino 2006”.

Nel 2008, l’Ufficiale è stato trasferito a Livorno presso la 2^ Brigata Mobile Carabinieri ove, dopo aver conseguito la qualifica di Paracadutista Militare, ha prestato servizio al Centro Addestramento sino al 2011. Particolarmente rilevante è il suo bagaglio di esperienze all’estero: ha partecipato a missioni in Libano nel 2011 e in Kosovo nel 2016, conseguendo un Encomio durante la missione nel teatro libanese.

Nella linea territoriale dell’Arma, dopo aver prestato servizio presso il Comando Provinciale di Verona, il Tenente Colonnello Schiaffini ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Viadana, consolidando poi la sua carriera in territorio lombardo negli anni più recenti: dal 2021 al 2024 ha infatti retto il comando della Compagnia Carabinieri di Lodi e, da settembre 2024, è impiegato nell’attuale incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona.

Felicitazioni dei Colleghi e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro, al nuovo Tenente Colonnello: nel corso di una breve ma significativa cerimonia il Colonello ha consegnato le insegne del nuovo grado al Tenente Colonnello Schiaffini, ribadendo come la promozione affianchi alla soddisfazione personale per il percorso sinora svolto sempre crescenti responsabilità e dedizione verso l’Istituzione e la comunità del territorio.

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