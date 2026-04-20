Polizia Stradale, ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza e assunzione di sostanze stupefacenti

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Stradale su tutta la rete viaria della provincia cremonese, con particolare attenzione sia alle principali arterie extraurbane sia al tratto autostradale di competenza dell’A21, nell’ottica di garantire elevati standard di sicurezza stradale a tutela di tutti gli utenti della strada.

Nell’ultimo weekend, oltre alla consueta attività di pattugliamento è stato predisposto uno specifico servizio mirato al contrasto delle condotte di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Con il contributo di personale sanitario della Polizia di Stato di Cremona, a bordo di uno specifico camper dotato di particolari apparecchiature elettroniche, gli agenti della “Specialità” hanno organizzato posti di controlli in città per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e così prevenire gli incidenti stradali connessi all’abuso di alcool e droghe.

In esito al servizio sono state ritirate 6 patenti di guida nei confronti di altrettanti conducenti. In particolare tra i principali interventi si segnalano tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza , perché il tasso alcolemico erano superiore al 0,80 g/l, ma anche una persona è stata sanzionata amministrativamente in quanto sorpresa con un tasso alcolemico superiore a 0,50 ma non superiore a 0,80 g/l, un’altra a cui è stata ritirata la patente in quanto sorpresa a percorrere contro mano Viale Po e una persona denunciata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’intera attività operativa ha portato al controllo di 60 veicoli e sono state identificate 86 persone.

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