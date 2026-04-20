Il quartetto Arod al Ponchielli con musiche di Haydn, Kurtág e Dvořák

Quattro talenti per un quartetto d’archi giovane ed esplosivo: Il Quartetto Arod, va in scena al Teatro Ponchielli giovedì 23 aprile . Il loro ardore espressivo fa di questo quartetto una delle realtà più fresche ed interessanti dell’attuale panorama musicale concertistico da camera.

Il quartetto d’archi AROD, sin dal momento della sua costituzione ha attirato a sé l’attenzione del mondo musicale. Fondato in Francia nel 2013, il Quartetto Arod si è imposto in numerosi concorsi, ad iniziare dal Primo Premio al Concorso Musicale Internazionale ‘ARD’ di Monaco conseguito nel 2016. Nel 2017 è stato designato come ‘BBC New Generation Artist’ e l’anno dopo ‘ECHO Rising Star’. Il Quartetto Arod collabora con artisti di fama quali i violisti Amihai Grosz, Antoine Tamestit e Mathieu Herzog, i pianisti Eric Le Sage, Alexandre Tharaud e Adam Laloum, i violoncellisti Raphaël Pidoux e Kyril Zlotnikov e molti altri ancora.

Il programma che presenteranno al Ponchielli vedrà musiche di Haydn, Kurtág, Dvořák.

© Riproduzione riservata