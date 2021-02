Da giovedì 4 febbraio, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, inizieranno gli interventi urgenti e straordinari per il ripristino delle asfaltature in alcune strade di grande percorrenza.

Giovedì 4 e venerdì 5 febbraio i lavori, affidati dal Comune ad AEM Cremona S.p.A., interesseranno la tangenziale, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Persico e via Castelleone.

A causa del cantiere vi sarà un restringimento della carreggiata con circolazione consentita sulla sola corsia di sorpasso. Gli svincoli presenti su questa arteria rimarranno aperti, salvo occasionali limitate chiusure legate alle esigenze del cantiere.

La prossima settimana, sempre compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori di ripristino delle asfaltature interesseranno via Casalmaggiore (dalla rotonda di Bagnara all’incrocio con via Gerre Borghi) e un tratto della via Bergamo: è prevista l’istituzione del senso unico alternato che sarà regolamentato da movieri. Per gli interventi su queste due arterie verranno fornite informazioni più dettagliate nei prossimi giorni.

Nelle scorse settimane a causa del gelo, delle nevicate e delle piogge il manto stradale di alcune arterie cittadine ad alto traffico veicolare si è degradato. Per tale motivo l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad un intervento urgente per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità.