Tra i primi ad esprimersi, all’indomani della notizia dell’incarico a Mario Draghi per formare un nuovo Governo, è il vicesindaco di Cremona Andrea Virgilio, con un post su Facebook. Da sempre per nulla convinto dell’efficacia del Governo M5S-Pd, Virgilio augura “buon lavoro a Mario Draghi. Il Paese viene prima di ogni cosa.

“Abbiamo bisogno – aggiunge – di risollevare questo paese, di offrirgli una prospettiva, è un dovere verso le persone che hanno sofferto, verso tutti i profili della fragilità, verso chi quotidianamente pratica cultura di impresa e del lavoro, è soprattutto un obbligo morale nei confronti dei giovani.

Oggi abbiamo di fronte l’opportunità di investimenti strategici che ci possono aprire nuovi scenari. Queste risorse sono debiti che pagheranno le generazioni future, pertanto dovranno essere spese pensando a loro, per garantire crescita, lavoro, innovazione e un nuovo modello di sviluppo compatibile anche con le nuove sfide ambientali.

Serve dunque un governo in grado di reggere questo impegno, accompagnandolo con quelle riforme strutturali che in questo paese faticano ad affermarsi perché non guardano solo il consenso ma le ricadute future.

Ora occorre evitare che il fallimento della politica politicante scandito da parole contraddette qualche ora più tardi e da provvedimenti frammentati privi di prospettiva, non diventi il fallimento del paese, ora è il momento dei responsabili, quelli veri”.

Tra i commenti al post, quello di Alfeo Garini, referente locale di Italia Viva a Cremona: “Bravo Andrea. Con Mattarella e Draghi ha vinto l’Italia”.

LE DESTRE – Di segno opposto, come i rispettivi leader nazionali, i commenti delle destre. Per il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Foggetti, “noi siamo per andare a elezioni, non per fare governi di unità nazionale.

Con tutto il rispetto per il Capo dello Stato, proprio perché la situazione è grave, per noi la strada maestra è quella di un governo che abbia la legittimità popolare, con la forza derivante da un mandato degli elettori.

Resta il fatto che su tutti i temi che riguardano il sostegno a quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia, penso ai ristori e al Recovery Plan, saremo sempre disponibili ad un voto positivo in parlamento, qualunque sia il governo in carica”.

Per quanto riguarda l’inopportunità di una tornata elettorale in piena pandemia, Foggetti precisa che i tempi non sarebbero così ristretti in caso di scioglimento anticipato delle Camere: “Si arriverebbe comunque a primavera e a quel punto la situazione sanitaria sarà diversa da quella che stiamo ancora vedendo in inverno”.

Ancora incerta, in chiave locale, la posizione politica della Lega. “Al momento la situazione è ancora confusa”, afferma Mirko Poli, commissario cittadino Lega Nord. “Se dovessi ragionare di pancia, direi – come credo molti italiani – che sarebbe stato preferibile andare alle elezioni. Ma questo è il momento di usare testa e buon senso. Il presidente Mattarella ha deciso per questa soluzione, il Governo Conte è finito e si auspica che d’ora in avanti si cambi un po’ di passo”.

Giuliana Biagi