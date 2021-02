Terribile incidente questa mattina, venerdì 5 febbraio, poco dopo le 6.30, lungo la Paullese nei pressi dello svincolo per l’ospedale di Crema. Una Ford Fiesta, guidata da un 26enne in direzione Crema, ha infatti invaso la corsia opposta, probabilmente a causa di un colpo di sonno, scontrandosi frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta.

Dopo l’urto, la Fiesta è carambolata di nuovo nella corsia originaria venendo in urto anche con una Citroen C3. Illeso il conducente di quest’ultima, così come l’autista del mezzo pesante. Trasportato intubato e in condizioni gravi, invece, il 26enne. Sul posto, oltre ai soccorsi, i Carabinieri della Compagnia di Crema cui sono stati affidati i rilievi. Pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

