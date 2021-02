E’ partita una vera e propria gara di solidarietà nei confronti di Luca, la cui storia ha commosso e scosso gli animi di molte persone. Molte sono state le richieste giunte presso la redazione, di poter aiutare l’uomo e i suoi cani, il border collie Otto e il pastore corso Bullo, affinché non rimangano al freddo e senza casa.

Per questo motivo è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe (QUI il link per chi volesse contribuire), sito specializzato, dove già oltre 2mila euro sono stati donati per aiutare l’uomo, e molte altre sono le richieste di aiuto.

Come fanno sapere le volontarie che si stanno occupando di lui, una persona si è resa disponibile a ospitarlo in un alloggio temporaneo, in attesa che ne trovi uno definitivo.

Una proposta di aiuto è arrivata addirittura da un’offerta di aiuto dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa), che si è offerta di organizzare un furgone con cibo per animali e coperte per Luca ed eventuali altre famiglie in difficoltà economiche che si trovano a non riuscire più a far fronte alle spese per i propri animali.

Laura Bosio