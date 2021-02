Il centro di solidarietà Il Ponte, presieduto da Don Alberto Mangili, raccoglie abiti usati e articoli di vario tipo per aiutare le famiglie in difficoltà, una richiesta aumentata soprattutto negli ultimi tempi. Le 8 volontarie del centro si dedicano a raccogliere e suddividere i capi e oggetti che vengono donati dai cremonesi per le famiglie in difficoltà.

Sono presenti in via Rialto il lunedì pomeriggio dalle 14,15 alle 16,30 circa e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

Oltre ad accogliere le oltre 300 famiglie che ogni anno si rivolgono a loro per capi di abbigliamento accessori, biancheria per la casa e giocattoli, le volontarie si occupano di suddividere i capi per genere, stagione e taglia con una particolare attenzione per tutto quello che riguarda l’abbigliamento del bambino dalla nascita e spesso aiutano anche altre realtà di volontariato che hanno bisogno di questo servizio, essendo l’unica realtà del territorio a fornirlo, soprattutto per le emergenze legate al periodo della pandemia.

Nel servizio di Cristina Coppola le interviste ad Angela Ravelli, Coordinatrice dell’Associazione e a Silvia Iacchetti, responsabile della segreteria e referente del servizio