MagicaMusica è pronta a tornare in presenza, ma solo in parte. “Sarà un ritorno graduale ed in assoluta sicurezza” assicura il direttore Piero Lombardi. “Le attività dell’orchestra riprenderanno domani, lunedì 8 febbraio, in sede, ma in formazione ridotta. I ragazzi e gli educatori – spiega – sono stati divisi in microgruppi per consentire lo svolgimento degli incontri nel pieno rispetto della normativa vigente”.

Allo stesso modo anche “per l’atelier e le lezioni di Magicamusica voice, dedicate al miglioramento della tecnica vocale”. Continuano in presenza anche le attività di MagicaMusica children, condotte da Tiziana Tirelli e rivolte a bambini con disturbi dello spettro autistico.

La danza, invece, continuerà online. Confermato l’appuntamento settimanale per la verifica delle competenze acquisite “con amici ed insegnanti” e lo svolgimento delle attività attraverso l’invio di video tutorial.

“Restiamo comunque vicini nonostante la distanza e cerchiamo di mantenere viva l’arte nella quotidianità”. Per il resto, la ripresa sarà lenta “ma ci darà l’opportunità di tornare a strappare sorrisi, nell’attesa di poter tornare, speriamo presto, tutti insieme”.