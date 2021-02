Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano riapre il calendario degli appuntamenti on line rivolti non solo agli studenti universitari ma a tutta la cittadinanza per “offrire occasioni di approfondimento su tematiche attuali e di interesse comune legate alla vocazione della sede e alla sua offerta formativa”.

Il primo degli eventi in formazione permanente è il seminario ‘Oltre il Soggetto – Mutamenti concettuali indotti dall’Intelligenza Artificiale e da altre scienze naturali e artificiali’ che si svolgerà venerdì 19 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Questo incontro è rivolto soprattutto a studenti universitari e a studenti delle scuole medie superiori, ma è adatto anche ad un pubblico più ampio.

L’obiettivo è illustrare e verificare l’impatto che l’Intelligenza Artificiale, sull’onda degli sviluppi della biologia evoluzionista, di alcuni settori della microeconomia, della psicologia comportamentista e cognitivista, ha prodotto su entità concettuali rilevanti e socialmente diffuse, in particolare sull’entità ‘soggetto’.

L’evento sarà condotto da Gianluca Magnani, laureato in Filosofia presso l’Università Statale di Milano con una tesi sulla metamatematica dell’algebra in Abraham Robinson, con un diploma di M.S. in Logic and Computation presso CMU University di Pittsburgh sotto la guida di H.A. Simon e un diploma di Master in Loss Adjustment presso il Politenico di Milano.

“A partire da Galileo, la scienza ha iniziato a rompere la sudditanza che da alcuni secoli la voleva subordinata alla filosofia, diventando gradualmente l’ambito privilegiato su cui i filosofi hanno potuto riflettere, formare nuovi concetti e metterli alla prova. A partire dalla Rivoluzione Industriale, la filosofia si è poi dovuta misurare anche con la tecnica, il cui effetto di spinta, soprattutto dal XX secolo, ha riguardato anche la scienza”, anticipa Magnani.

Lo stesso Magnani prosegue :“È dunque naturale che in un Politecnico ci si interroghi sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto, che non solo ha cambiato la nostra vita, ma ha cambiato la nostra mente e l’idea che la nostra mente ha di sé stessa. La riflessione su questo problema viene affrontata con un approccio trasversale che prende in considerazione anche la prospettiva evoluzionistica (la mente ha subito un’evoluzione sia biologica sia culturale), semantica (la mente è sempre un sistema che si riferisce a qualcosa) e cognitivo (qualche volta è indispensabile distinguere fra competenza e comprensione)”.

Per ulteriori dettagli sui contenuti del seminario è possibile scaricare la locandina sul sito www.polo-cremona.polimi.it.

Per partecipare è necessario seguire la procedura di iscrizione online, disponibile al link: https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4620 entro il 17 febbraio 2021.

Il seminario è gratuito, sarà erogato in modalità online utilizzando la piattaforma Teams e ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Se le condizioni epidemiologiche della Regione Lombardia dovessero rimanere invariate (zona gialla), sarà offerta la possibilità di partecipare in presenza al seminario per un massimo di 50 persone. In tal caso le persone interessate devono segnalarlo all’indirizzo mail segreteria-cremona@polimi.it almeno 2 giorni prima della data dell’evento.

Se invece la situazione epidemiologica dovesse evolvere in maniera negativa (zona arancio/rossa) l’evento sarà svolto esclusivamente nella modalità on-line.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a segreteria-cremona@polimi.it.