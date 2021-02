Tamponi antigenici rapidi gratis, intesa tra Regione e Pediatri di famiglia. Vicepresidente Moratti: è un’ulteriore offerta per potenziare monitoraggio su scuola e popolazione in età pediatrica.

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha approvato un protocollo d’intesa coi Pediatri di famiglia per l’effettuazione gratuita dei tamponi antigenici rapidi, sia negli studi professionali che nelle strutture rese disponibili dalle Agenzie per la tutela della salute (Ats).

L’intesa ripercorre le disposizioni principali dell’Accordo collettivo nazionale (Acn) del 30 ottobre. È stata condivisa il 18 novembre 2020 dai componenti del Comitato permanente regionale di pediatria di famiglia.

“L’obiettivo di Regione Lombardia – commenta la vicepresidente Moratti – è coinvolgere sempre più capillarmente e responsabilmente tutti i soggetti che compongono il ricchissimo panorama sanitario della nostra Regione e del Paese. Valorizzandoli. Così da aumentare i punti di offerta, gratuitamente, e di monitorare ancora meglio l’andamento epidemiologico nella popolazione. In questo caso la fascia coinvolta è quella in età pediatrica. Per scongiurare, o comunque individuare sul nascere, anche qui, eventuali focolai Covid”.