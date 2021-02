“I viaggi sono la mia droga…spero nel vaccino”. Una vita in viaggio, quella di Francesco Miglioli, 72 anni, nato a San Daniele Po, ex falegname, da 15 anni in pensione. Ha percorso sette volte il cammino di Santiago, due in bici e cinque a piedi. E’ stato in Spagna, Francia, Italia. Sempre da solo, a piedi o in sella alla sua bicicletta.

Il suo primo viaggio in solitaria lo ha fatto a 45 anni, quando in bici percorse l’argine maestro arrivando sull’Adriatico. Da lì un viaggio all’anno: è stato tre volte a Roma, di cui una nel 2000 per il Giubileo, ha percorso tre volte la via Francigena a piedi e in bici, il cammino di San Francesco a piedi, il giro della Sicilia, Venezia in bici, mentre nel 2010, quando era in visita il Papa, ha percorso a piedi tutto il Portogallo. In bici ha fatto invece la via della Plata, da Siviglia fino a Santiago, percorrendo ben 1.300 chilometri.

L’anno scorso l’ultimo viaggio a settembre in bici sull’Appia Antica, da Roma al Salento. “C’era il Covid”, ha ricordato Francesco, “ma era estate e si poteva fare. Ora no, c’è da aspettare”. “Per me i viaggi sono come una droga”, ha detto Francesco. “Sono un tipo curioso, ho sempre voglia di andare, di vedere”.

Nei suoi viaggi, Francesco è sempre stato via molti giorni. “Il viaggio più lungo è durato un mese”, ha ricordato. “Mia moglie mi capisce”, scherza. E la solitudine? “E’ bello stare da soli con sé stessi”, ha spiegato Francesco. “Si godono i panorami e le bellezze che ci circondano. E poi comunque si trova sempre un pò di compagnia. Durante i miei viaggi ho fatto anche amicizie, ho trovato persone disponibili. Negli ostelli, dove mi fermavo a dormire, ho fatto spesso da mangiare anche per venti persone”.

“Non ho mai avuto paura”, ha raccontato il cremonese. “Certo, ho incontrato qualche difficoltà, come quella volta che mi si è rotta la bicicletta in Spagna. Ma me la sono sempre cavata. Anche con la lingua, pensi che conosco bene solo il dialetto cremonese. Ma a gesti ci si fa capire”.

“Il più bel viaggio che ho fatto è sicuramente quello sulla via del Piemonte, in Francia, quando ho attraversato i Pirenei. Lì ho veramente goduto della solitudine e sono rimasto estasiato dal silenzio e dai panorami meravigliosi”.

Quando il Covid lo permetterà, Francesco ricomincerà a viaggiare. L’idea di mettersi comodo sul divano non gli piace per niente. In programma c’è Roma in bici per la quarta volta e il giro della Sardegna sempre in bici. Spero tanto nel vaccino perchè non vedo l’ora di ripartire”.

Sara Pizzorni