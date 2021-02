In occasione della festa di San Valentino, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona sarà presente con il proprio banchetto benefico nella mattinata di mercoledì 10 febbraio sotto i portici del Consorzio Agrario di Cremona in via Monteverdi.

Verranno consegnati interessanti opuscoli informativi e, con l’occasione, verranno distribuiti simpatici cubi trasparenti colmi di caramelle gelées multicolore, che potranno essere riutilizzati come comodi porta oggetti, il cui ricavato verrà destinato per finanziare le campagne di prevenzione delle malattie della vista.