Con l’ultimo appuntamento in diretta web dedicato ai genitori, si è concluso il Salone dello Studente Junior, l’annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, che si è proposto, per la sua XXV edizione, in una versione totalmente nuova e digitale.

“Riprogettare totalmente il Salone dello Studente in modalità online per far fronte all’emergenza sanitaria e non far mancare azioni e servizi di orientamento a famiglie e ragazzi – commenta Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione – ha rappresentato certamente una sfida e una scommessa, ma i dati raccolti ci confermano il successo della nuova proposta. Un successo reso possibile anche grazie ad una forte sinergia con le scuole che hanno collaborato fattivamente e con entusiasmo alla costruzione dell’area web e dei suoi contenuti e con tutti i dirigenti scolastici, docenti e ragazzi che si sono messi in gioco in prima persona nel corso delle interviste live della rassegna ‘A tu per tu con le scuole’, presentando in modo appassionato il proprio istituto e raccontando in prima persona la propria esperienza”.

“L’area web realizzata – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Università e Informagiovani – ha offerto alle famiglie e ai ragazzi l’opportunità di accedere online ad informazioni e risorse in costante aggiornamento, 24 ore su 24, oltre che alle dirette organizzate con interviste ad ogni scuola e alla psicologa dell’orientamento Federica Frosi. Un patrimonio importante che continuerà ad essere aggiornato e resterà fruibile anche nei mesi a venire. Ma il Salone dello Studente non finisce qui: siamo già infatti al lavoro per l’organizzazione, sempre in modalità online, dell’edizione Young dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado ed in raccordo con le Università del nostro territorio e dei territori limitrofi”.

Sono stati oltre 4.000 gli accessi e oltre 15.700 le visualizzazione di pagina dell’area web del Salone dello Studente Junior online all’interno della quale le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale cittadini hanno allestito veri e propri stand virtuali in cui si sono presentati ed hanno avuto la possibilità di illustrare la propria offerta formativa ed i propri servizi, con video, gallerie fotografiche, approfondimenti su laboratori e attività proposte, materiali da scaricare, FAQ ecc. Il video del Click Day, momento di presentazione ufficiale del Salone dello Studente online, dell’area web, delle proposte per le scuole e del calendario di appuntamenti online ha raccolto oltre 2000 visualizzazioni.

Nell’ambito delle rassegna “A tu per tu con le scuole”, 19 sono state le interviste trasmesse in streaming sull’area web e sui canali Facebook e Youtube dell’Informagiovani che hanno già totalizzato più di 6.200 visualizzazioni. Nel corso di questi appuntamenti oltre 100 protagonisti tra dirigenti scolastici, docenti, studenti hanno dialogato con Andrea Mattioli, HR Manager e Animatore digitale, e con gli esperti di orientamento dell’Informagiovani del Comune di Cremona presentando la propria scuola e rispondendo a domande e curiosità di ragazzi e genitori. Le registrazioni delle interviste e tutte le domande e risposte raccolte nel corso degli incontri sono state pubblicate negli stand virtuali di ciascuna scuola.

8 sono stati gli appuntamenti di approfondimento online condotti dalla psicologa dell’orientamento Federica Frosi rivolti principalmente ai genitori, ma anche ai ragazzi. Si è parlato di come affrontare al meglio la scelta della scuola secondaria di secondo grado, dell’offerta formativa della città di Cremona, di procrastinazione e di come contrastare la tendenza ad aspettare sempre l’ultimo momento per portare a termine lo studio, il lavoro, gli impegni senza riuscirci, di come riconoscere le emozioni dei propri figli per essere in grado di sostenerli, in particolare in questo momento in cui la minaccia Coronavirus porta con sé notevoli ripercussioni a livello psicologico.

Le registrazioni di questi incontri, che hanno raggiunto già oltre 630 visualizzazioni, possono essere riviste sull’area web del Salone dello Studente (www.salone-studente.it).

Più di 20 le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Cremona e di quelle convenzionate con la Rete Territoriale Informagiovani – per un totale di oltre 860 studenti e 40 docenti – che hanno preso parte a 34 laboratori (online o in classe) condotti dagli orientatori esperti dell’Informagiovani e dedicati ai temi della scelta, dell’offerta formativa e delle aree professionali, delle competenze e abilità e dell’organizzazione efficace dei tempi dello studio e degli spazi per le proprie attività.

Nell’ambito delle consulenze personalizzate, gli orientatori dell’Informagiovani hanno svolto oltre 50 colloqui individuali finalizzati ad offrire a ragazzi e genitori un supporto alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, chiarire dubbi, analizzare interessi ed aspettative, valorizzare le risorse personali utili alla definizione del progetto individuale e per far conoscere l’offerta formativa del nostro territorio. In molti casi la consulenza individuale è proseguita con ulteriori approfondimenti ed il servizio ha dato la possibilità alle famiglie di collegarsi in remoto (via skype, meet, whatsapp…) anche in orario preserale. Un’altra opportunità particolarmente gradita dai genitori e dai ragazzi.