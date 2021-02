245mila euro stanziati per il 2021 dalla provincia di Cremona per il servizio di sfalcio erba e tagli piante sulle banchine erbose e pertinenze stradali.

In particolare, 135mila euro sono destinati al lotto 1 che interessa l’area occidentale, mentre i restanti 110mila euro riguarderanno il lotto 2 (area orientale).

Formalmente, è stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo riguardante proprio le operazioni di sfalcio per quest’anno.

Una volta che il servizio verrà consegnato, dal giorno successivo alla data del verbale di conferimento, la durata dell’appalto avrà una durata di 9 mesi.

In caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, per il mancato rispetto di quanto dichiarato nell’offerta tecnica, è prevista una penale pecuniaria pari al 5% dell’ammontare complessivo della prestazione.

Nelle motivazioni di tale provvedimento si legge che “lo sfalcio dell’erba delle banchine e delle pertinenza stradali” è “un servizio principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale” e “contribuisce alla protezione delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi”.