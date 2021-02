I carabinieri di Cremona hanno denunciato un 27enne italiano residente a Cremona, pregiudicato, per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato individuato in seguito alla denuncia sporta da una donna per il furto di gioielli dalla propria abitazione.

I militari, impegnati in alcuni controlli e verifiche dei compro oro della città, sono riusciti ad individuare l’autore grazie ad alcuni particolari descritti in denuncia riguardanti uno dei gioielli sottratti alla donna.

Dall’analisi dei documenti in possesso del compro oro si è quindi risaliti alla persona che li aveva venduti.

Il 27enne era già noto alla vittima in quanto, per un periodo, era stato assunto dalla stessa per accudire il proprio cane.

Il dogsitter, avendo carpito la fiducia della padrona del cane, si era fatto consegnare una copia delle chiavi della casa. In occasione dell’assenza della vittima si impossessava dei gioielli che successivamente aveva poi rivenduto ad un negozio compro oro, ricavandone 450 euro.