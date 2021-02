Al via da domani, giovedì 11 febbraio, come da programmazione, i lavori di ripristino dell’asfaltatura del tratto della via Bergamo compreso tra via Mirandola e via Ca’ del Binda. L’intervento, che si protrarrà per qualche giorno, comporta un restringimento della sede stradale con l’istituzione del senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri su entrambi i lati del cantiere.

Per limitare gli inevitabili disagi che, nonostante le misure adottate, il cantiere può determinare su questa arteria dove il traffico è sostenuto, si consigliano, laddove possibile, itinerari alternativi.

Si tratta di un intervento urgente per porre rimedio ai danni causati al manto stradale dal gelo, dalle nevicate e dalle piogge delle scorse settimane, così come avvenuto sulla tangenziale e in via Casalmaggiore (dalla rotatoria di Bagnara all’incrocio con via Gerre Borghi).