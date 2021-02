Non solo ombre in centro città, dove sono ancora molte le vetrine chiuse, soprattutto lungo i tratti terminali dei corsi Garibaldi e Matteotti.

Proprio questa mattina ha riaperto, con una nuova gestione, la profumeria di piazza Roma: ‘Ph5’ il nome scelto dai titolari, Giovanni Miglioli e Valeria Gualtieri, con un passato nel commercio nel settore dell’abbigliamento e accessori in corso Garibaldi. Profumi, ma anche prodotti cosmetici, molti di nicchia con alcuni nomi già presenti (Sisley) e diverse novità: Erno Laszlo, la linea naturale Hopberg, e ancora Creed, Amouage, Laboratorio Olfattivo. Il subentro è avvenuto a poche settimane dalla chiusura ed è segno di coraggio ma anche di fiuto imprenditoriale, in un periodo difficile come questo.

Nuovo inquilino anche nell’immobile all’inizio di corso Vittorio Emanuele II, in questo caso si tratta della ferramenta Orsi Group, negozio di duplicazione chiavi e serrature con servizio di reperibilità anche 24 ore su 24. Il locale è attiguo al bar Flora, ma appartiene ad un’altra proprietà e da ultimo era stato occupato da un negozio gestito da cinesi.

Sempre nell’ambito di attività commerciali in centro città, si segnala anche l’ampliamento di Zante, il take away di specialità greche sotto i portici di via Platina, che in questi giorni si è allargato attrezzando un locale a adiacente alla sede da tempo con tavoli. Segno che la formula dell’asporto è stata veramente vincente nel periodo buio della pandemia che ha costretto i ristoranti a una lunga chiusura.

Giuliana Biagi