Lorenzo Cammelli, direttore medico di presidio dell’Ospedale di Cremona, da lunedì sarà all’ASP Golgi Radaelli di Milano. “Cremona mi mancherà, qui ho lavorato bene, con la Direzione, con i colleghi sanitarie e non” ha commentato.

“A pensarci bene, il 2020 mi sembra durato dieci anni, per la drammaticità di quanto accaduto, per la fatica e il dolore. La Pandemia è qualcosa che ha cambiato la vita di tutti. Non posso dimenticare la notte del 21 febbraio scorso: quando hanno iniziato i primi casi e poi ci siamo ritrovati con il pronto soccorso affollato: persone che stavano male, ovunque. E’ stato così per settimane”

“In urgenza abbiamo sperimentato un nuovo modo di lavorare insieme, siamo stati costretti a mettere da parte le sovrastrutture e arrivare all’essenza del nostro lavoro di cura in tutti i suoi aspetti, dalla clinica all’organizzazione. Abbiamo cercato di farlo con umiltà e umanità, senza certezze. Tutto stava accadendo per la prima volta e ci sentivamo vulnerabili come i pazienti”.

“Impossibile per me non pensare in questo momento di saluto a Luciano Abruzzi (Neurologo scomparso la scorsa primavera), la sua dedizione è stata un esempio. Porto via con me il suo ricordo”.