Ha perso due padroni nel giro di poco tempo, e ora Samar, Rottweiler di 8 anni, è rimasto solo. Una storia molto triste la sua, dopo che il suo padrone, Sandro, che lo aveva adottato nel 2017, è venuto a mancare, poche settimane fa, nella notte dell’8 gennaio.

Non era la prima volta per il cane, che già aveva perso un padrone anni prima: un nuovo dolore per lui, che improvvisamente si è trovato di nuovo senza una casa.

Pochi giorni dopo, un ragazzo lo ha chiesto in adozione, ma questa volta l’idillio è durato poco: il carattere complesso dell’animale nei confronti dei bambini ha indotto il giovane a rinunciare a lui, che nuovamente si è trovato senza una casa.

“Ora per lui cerchiamo una sistemazione definitiva” commenta Maria Pia Superti, della Lav, che si è presa a cuore la sua storia e che vuole a ogni costo trovare per lui una famiglia. “Spero che qualcuno si innamori di lui”.