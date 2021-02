Impianti da sci fermi fino al 5 marzo. Lo ha deciso ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato un provvedimento proprio in queste ore. Il documento, come si legge in una nota, “tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi”.

A preoccupare, dunque, è la pericolosità della variante inglese, che, scrive ancora Speranza, “ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania”.

D’altro canto la decisione del ministro fa seguito al documento diffuso ieri dal Cts, che esprimeva parere negativo sulla riapertura.

Il Governo, ha concluso Speranza “si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori”.