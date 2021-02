Inizia nel peggiore dei modi la settimana per i pendolari. A causa di un guasto all’impianto ferroviario, come ha comunicato Trenord, il treno 2158 previsto in partenza da Mantova alle 6.42 con arrivo a Milano Centrale alle 8.42 è stato cancellato.

Non si tratta, però, dell’unico disguido: a causa della cancellazione del 2158 anche il 72466 (Cremona 7.46-Milano porta Garibaldi 9.26) partirà con circa 60 minuti di ritardo.

Il 21.53 che partito da Milano alle 6.20 ha invece accumulato oltre mezz’ora di ritardo. Disagi anche sulla linea da e per Treviglio.