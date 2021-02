Schianto nel pomeriggio verso le 16 a Spinadesco. Un’auto è andata a sbattere contro il muro di un’abitazione, riportando gravi danni alla parte anteriore. Miracolato l’autista, che viaggiava insieme ad una donna. “Abbiamo sentito un fortissimo boato”, ha raccontato uno dei residenti, ormai abituati ad assistere in zona al passaggio di mezzi ad altissima velocità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Da accertare la velocità del mezzo e le condizioni psicofisiche dell’autista. Per fortuna la coppia è uscita illesa, tanto che non è stato necessario allertare l’ambulanza.

S.P.